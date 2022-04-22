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Джонсон: Война в Украине может продлиться до конца 2023 года

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22 апреля, 22:40
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Ситуация в Украине остается "непредсказуемой", считает премьер-министр Великобритании
Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года. Коллаж "Сегодня"
Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что существует "реальная вероятность" того, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-конференцию Джонсона в Нью-Дели.

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Подробности

Журналисты спросили премьера на пресс-конференции, согласен ли он с отдельными оценками разведывательных агентств о том, что бомбардировки украинских городов российскими войсками могут продолжаться до конца 2023 года. Джонсон сказал, что это "реалистическая вероятность".

Премьер Британии пояснил, что российская верхушка во главе с Владимиром Путиным не может отступить сейчас, потому что осознает свой полный провал. Также Джонсон отметил, что армия РФ имеет количественное преимущество. Поэтому он считает, что россияне продолжат работать дальше с помощью своей тактики, заключающейся в уничтожении артиллерией.

Несмотря на это, британский премьер убежден, что россияне не смогут преодолеть дух свободы украинцев, каким бы не было соотношения военных средств у сторон.

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Путин проиграл войну

Американские военные эксперты считают, что Владимир Путин стратегически проиграл войну в Украине. В частности, об этом заявил генерал в отставке и военный аналитик Барри МакКэффри.

"Русские потеряли уже 35 тысяч убитыми и ранеными. Так что теперь они попытаются разбить украинские войска не в городах с плотной застройкой, а на открытой местности Донбасса. А потом попытаться захватить Одессу. США и 50 союзников сейчас помогают украинским войскам оружием для войны на открытой местности", – сказал генерал.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

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