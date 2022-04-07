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НАТО разделилось на две части в вопросе отношений с Россией – The New York Times

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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7 апреля, 07:56
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Часть стран не хотят полностью разрывать отношения с Кремлем, несмотря на военные преступления РФ
Йенс Столтенберг считает, что Владимир Путин не откажется от своих целей в Украине
Йенс Столтенберг считает, что Владимир Путин не откажется от своих целей в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Страны НАТО, столкнувшись с перспективой того, что война в Украине может затянуться надолго, разделились во мнениях относительно дальнейшего развития конфликта и своих отношений с Россией.

Как рассказали изданию The New York Times два высокопоставленных западных чиновника, страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии, хотят полностью разорвать отношения с Москвой и попытаться поставить Россию на колени. Они опасаются, что победа России может нанести серьезный ущерб европейской безопасности.

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Но другие страны считают, что Россию нелегко подчинить и что исход войны, скорее всего, будет неприятным – изнурительное перемирие, а не громкая победа. По словам чиновников, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.

Министры иностранных дел стран НАТО, собравшиеся на этой неделе, чтобы обсудить, как помочь Украине в войне, согласны в одном важном моменте – война далека от завершения. По их мнению, российские войска, несмотря на их отступление от Киева, медленно и жестоко продвигаются на восток Украины.

"Москва не отказывается от своих амбиций в Украине. Сейчас мы видим значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они переключают свое внимание на восток", – заявлял на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению чиновников, на это уйдет несколько недель, поскольку российские войска вернутся в Беларусь для пополнения запасов и реорганизации, а затем должны будут направить свою технику через территорию России на восток Украины.

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В НАТО также существует общее согласие, что Россия больше не является стратегическим партнером Альянса и что организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск, установленными Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 года. В НАТО считают, что их военная мощь должна быть резко усилена, чтобы сдерживать Россию, пока Владимир Путин и его окружение сохраняют власть.

НАТО даст Украине оружие

НАТО продолжит оказывать Украине поддержку поставками вооружений, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, союзники решительно настроены дать Украине противотанковые средства, системы ПВО и другую технику.

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НАТО также рассмотрит поддержку Украины в сфере киберзащиты и защиты от химических и биологических угроз.

Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо.

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Вертолеты 135
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Танки 684
Танки
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ББМ 1861
ББМ
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Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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