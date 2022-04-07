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НАТО розділилося на дві частини щодо відносин з Росією – The New York Times

Павло Заяць Павло Заяць
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7 квітня, 07:56
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Частина країн не хоче повністю розривати відносини з Кремлем, попри військові злочини РФ
Єнс Столтенберг вважає, що Володимир Путін не відмовиться від своїх цілей в Україні
Єнс Столтенберг вважає, що Володимир Путін не відмовиться від своїх цілей в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Країни НАТО, зіткнувшись з перспективою того, що війна в Україні може затягнутися надовго, розділилися у думках щодо подальшого розвитку конфлікту та своїх відносин з Росією.

Як розповіли виданню The New York Times два високопоставлені західні чиновники, країни Центральної Європи, такі як Польща та країни Балтії, хочуть повністю розірвати відносини з Москвою і спробувати поставити Росію на коліна. Вони побоюються, що перемога Росії може завдати серйозної шкоди європейській безпеці.

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Але інші країни вважають, що Росію нелегко підкорити, що результат війни, швидше за все, буде неприємним – виснажливе перемир'я, а не гучна перемога. За словами чиновників, такі країни, як Франція, Німеччина та Туреччина, хочуть підтримувати контакти з президентом Росії Володимиром Путіним, попри звинувачення у військових злочинах, скоєних його військами.

Міністри закордонних справ країн НАТО, які зібралися цього тижня, щоб обговорити, як допомогти Україні у війні, згодні в одному важливому моменті – війна далека від завершення. На їхню думку, російські війська, незважаючи на їх відступ від Києва, повільно та жорстоко просуваються на схід України.

"Москва не відмовляється від своїх амбіцій в Україні. Наразі ми бачимо значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів. І вони переключають свою увагу на схід", – заявляв цього тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг.

На думку чиновників, на це піде кілька тижнів, оскільки російські війська повернуться до Білорусі для поповнення запасів та реорганізації, а потім мають направити свою техніку через територію Росії на схід України.

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У НАТО також існує спільна згода, що Росія більше не є стратегічним партнером Альянсу і що організація Північноатлантичного договору більше не пов'язана з обмеженнями чисельності військ, встановленими Основним актом Росія-НАТО 1997 року. У НАТО вважають, що їхня військова міць має бути різко посилена, щоб стримувати Росію, доки Володимир Путін та його оточення зберігають владу.

НАТО дасть Україні зброю

НАТО продовжить надавати Україні підтримку постачанням озброєнь, повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, союзники рішуче налаштовані надати Україні протитанкові засоби, системи ППО та іншу техніку.

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НАТО також розгляне підтримку України у сфері кіберзахисту та захисту від хімічних та біологічних загроз.

Союзники НАТО постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно.

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Гелікоптери 135
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4
Танки 684
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ББМ 1861
ББМ
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Артилерія 332
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Засоби ППО 55
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8
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