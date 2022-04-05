Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Путін сам розширює НАТО. Слідом за Фінляндією про відмову від нейтралітету задумалася Швеція

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 квітня, 10:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На півночі Європи занепокоєні питанням безпеки на тлі подій в Україні
Фінляндія і Швеція об'єдналися для участі в навчаннях НАТО в Норвегії
Фінляндія і Швеція об'єдналися для участі в навчаннях НАТО в Норвегії / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як президент Росії Володимир Путін розв'язав війну проти України, щоб не допустити розширення НАТО, Кремль може отримати нового сусіда-члена Альянсу – Фінляндію. Крім того, про членство в НАТО почала задумуватись Швеція.

Фінляндія та Швеція, які мають нейтральний статус, вперше створили об’єднану бригаду для участі в навчаннях Альянсу в арктичній частині Норвегії, відомих як "Холодна відповідь". Навчання планувалися давно, але вторгнення Росії до України 24 лютого пришвидшило події, пише Reuters.

Реклама

"Ми були б досить наївними, щоб не визнати, що існує загроза. Ситуація з безпекою в усій Європі змінилася, і ми повинні це визнати, і ми повинні адаптуватися", – прокоментував навчання шведський офіцер Стефан Нордстром.

Фінляндія має 1300 км кордону з Росією. Президент Фінляндії Саулі Нііністе 28 березня повідомив, що звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за деталями щодо принципів і кроків для прийняття нових членів. Влада Фінляндії обговорила можливе членство з "майже всіма" 30 членами НАТО і до середини квітня винесе питання до парламенту, повідомив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

Швеція – батьківщина засновника Нобелівської премії миру і країна, яка не воювала з 1814 року – вагається більше. Але нещодавнє опитування громадської думки показало, що 59% шведів хочуть приєднатися до НАТО, якщо це зробить Фінляндія.

На початку березня Столтенберг оголосив, що НАТО ділиться всією інформацією про війну в Україні зі Швецією та Фінляндією. Обидві країни регулярно відвідують саміти НАТО.

Реклама

На навчаннях у Норвегії Столтенберг заявив, що "жодні інші країни світу" не є більше близькими партнерами. Але він зазначив важливу відмінність – "абсолютні гарантії безпеки надаються лише для союзників по НАТО".

Таким чином, 16-мільйонне населення Фінляндії та Швеції не має гарантії НАТО, що напад на одного союзника є нападом на всіх.

Своєю чергою Росія неодноразово застерігала обидві країни від вступу до НАТО. 12 березня міністерство закордонних справ Росії заявило про "серйозні військово-політичні наслідки", якщо вони це зроблять.

Реклама

Єнс Столтенберг вважає, що Фінляндію та Швецію можна буде прийняти до НАТО "досить швидко", але не коментує, якою буде прискорена процедура.

У міністерстві оборони США заявляли, що будь-яке рішення прийматиметься самими країнами, але їхнє приєднання має бути погоджено всіма 30 союзниками.

"Президент Путін хоче менше НАТО на кордонах Росії. Але він отримує більше НАТО", – заявляв Столтенберг у січні, також маючи на увазі збільшення союзних військ у Південно-Східній Європі, Польщі та Балтії.

Захід не виключає нападу Росії на країни НАТО

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Росія може завдати удару по території Північноатлантичного альянсу.

Байден заявив, що на позачерговому саміті НАТО було обговорено роботу щодо зміцнення колективної оборони, особливо на східному фланзі. Альянс готується до того, щоб у разі потреби захищати свою територію.

"Одразу після подальшого вторгнення Росії до України ми активували оборонні плани НАТО і Сили реагування НАТО. Сполучені Штати перекинули до Європи тисячі сил і додаткові засоби, і ми вітали нове розгортання, здійснене нашими союзниками. Створення чотирьох нових бойових груп у Словаччині, Румунії , Болгарії та Угорщині є переконливим сигналом того, що ми колективно захищатимемо кожен дюйм території НАТО", – сказав він.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18500
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1322
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти