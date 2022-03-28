НАТО піде на радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак РФ – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації.
Про це повідомляє CNN.
За словами Шольца, Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну або хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.
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Хімічна загроза Росії
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- Президент України спростував черговий фейк окупантів, що нібито на території України розробляють хімічну зброю. Він заявив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення в Україні не розробляли і про це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорсткішу санкційну відповідь.
- Президент Польщі Анджей Дуда припускає, що президент Росії Володимир Путін може застосувати зброю масового знищення. Він вважає, що Росія може застосувати хімічну зброю, оскільки Володимир Путін перебуває у "дуже складній ситуації".