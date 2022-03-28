Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

НАТО піде на радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак РФ – Шольц

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 16:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Також канцлер Німеччини знову зазначив, що НАТО не братиме участі у війні в Україні
Шольц має план на випадок застосування хімічної зброї Росією. Фото: колаж "Сьогодні"
Шольц має план на випадок застосування хімічної зброї Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

За словами Шольца, Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну або хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.

Хімічна загроза Росії

  • Центр протидії дезінформації заявив, що з'являється дедалі більше підтверджень того, що Російська Федерація хоче застосувати отруйні речовини проти України.
  • Раніше в Міноборони Британії заявили, що Росія під час війни проти України може застосувати хімічну або біологічну зброю під фальшивим прапором. Там зазначили, що РФ продовжує звинувачувати Україну в намірах застосувати хімічну та біологічну зброю.
  • Президент України спростував черговий фейк окупантів, що нібито на території України розробляють хімічну зброю. Він заявив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення в Україні не розробляли і про це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорсткішу санкційну відповідь.
  • Президент Польщі Анджей Дуда припускає, що президент Росії Володимир Путін може застосувати зброю масового знищення. Він вважає, що Росія може застосувати хімічну зброю, оскільки Володимир Путін перебуває у "дуже складній ситуації".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 28 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17000
2
Літаки Літаки
123
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артилерія Артилерія
302
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
95
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти