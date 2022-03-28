НАТО пойдет на радикальные меры в случае биологической и химической атак РФ – Шольц

Также канцлер Германии вновь отметил, что НАТО не будет участвовать в войне в Украине

У Шольца есть план на случай применения химического оружия Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО готовит радикальные меры на случай биологической и химической атак со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает CNN.

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По словам Шольца, Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия осмелится применить биологическое или химическое оружие. Он призвал российских военных не идти на такой шаг.

Химическая угроза России