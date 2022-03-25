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СЬОГОДНІ Світові новини США

Захід не виключає нападу Росії на територію НАТО — заява Білого дому

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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25 березня, 16:13
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Джо Байден розповів, як Альянс готується до можливої атаки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

США та НАТО враховують можливість того, що Росія завдасть удару по території Північноатлантичного альянсу – про це говориться у заяві Білого дому.

Президент США Джо Байден сказав, що на позачерговому саміті НАТО було обговорено роботу щодо зміцнення колективної оборони НАТО, особливо на східному фланзі. Альянс готується до того, щоб у разі потреби захищати свою територію.

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"Одразу після подальшого вторгнення Росії до України ми активували оборонні плани НАТО і Сили реагування НАТО. Сполучені Штати перекинули до Європи тисячі сил і додаткові кошти, і ми вітали нове розгортання, здійснене нашими союзниками. Створення чотирьох нових бойових груп у Словаччині, Румунії , Болгарії та Угорщині є переконливим сигналом того, що ми колективно захищатимемо і захищатимемо кожен дюйм території НАТО", – сказав він.

Байден також повідомив, що в період до червневого саміту НАТО буде розроблено плани додаткових сил та засобів для посилення оборони НАТО.

Додамо, 25 березня літак Джо Байдена приземлився у Польщі. Американський президент планує зустрітись із українськими біженцями.

Саміт НАТО

24 березня відбувся саміт НАТО, під час якого лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу домовилися про необхідність перезавантаження свого військового блоку.

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"Сьогодні лідери НАТО домовилися перезавантажити наші сили стримування та оборони на довгострокову перспективу. Адже ми зіткнулися з новою реальністю безпеки. На суші у нас буде значно більше сил у східній частині Альянсу із заздалегідь підготовленою технікою та озброєнням. У повітрі ми розгорнемо більше реактивних літаків та посилимо нашу комплексну протиповітряну та протиракетну оборону.У морі у нас будуть на постійній основі авіаносні ударні групи, підводні човни та значна кількість бойових кораблів", – заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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Дані на 10:00 25 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16100
2
Літаки Літаки
115
3
Гелікоптери Гелікоптери
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артилерія Артилерія
291
7
Засоби ППО Засоби ППО
49
8
РСЗВ РСЗВ
90
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катери Катери
5
12
Транспорт Транспорт
1089
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