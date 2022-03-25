Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Запад не исключает нападение России на территорию НАТО — заявление Белого дома

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 марта, 16:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Джо Байден рассказал, как Альянс готовится к возможной атаке
В Белом Доме рассказали о готовности НАТО к нападению
В Белом Доме рассказали о готовности НАТО к нападению / Фото: Коллаж: Сегодня

США и НАТО учитывают возможность того, что Россия нанесет удар по территории Североатлантического альянса – об этом говорится в заявлении Белого дома.

Президент США Джо Байден сказал, что на внеочередном саммите НАТО обсуждалась работа по укреплению коллективной обороны НАТО, особенно на восточном фланге. Альянс готовится к тому, чтобы в случае необходимости защищать свою территорию.

Реклама

"Сразу же после дальнейшего вторжения России в Украину мы активировали оборонительные планы НАТО и Силы реагирования НАТО. Соединенные Штаты перебросили в Европу тысячи сил и дополнительные средства, и мы приветствовали новое развертывание, осуществленное нашими союзниками. Создание четырех новых боевых групп в Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии является убедительным сигналом того, что мы будем коллективно защищать и защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал он.

Байден также сообщил, что в период до июньского саммита НАТО будут разработаны планы дополнительных сил и средств для усиления обороны НАТО.

Добавим, 25 марта самолет Джо Байдена приземлился в Польше. Американский президент планирует встретиться с украинскими беженцами.

Саммит НАТО

24 марта состоялся саммит НАТО, во время которого лидеры стран-членов Североатлантического альянса договорились о необходимости "перезагрузки" своего военного блока.

Реклама

"Сегодня лидеры НАТО договорились перезагрузить наши силы сдерживания и обороны на долгосрочную перспективу. Ведь мы столкнулись с новой реальностью безопасности. На суше у нас будет значительно больше сил в восточной части Альянса с заранее подготовленной техникой и вооружением. В воздухе мы развернем больше реактивных самолетов и усилим нашу комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. В море у нас будут на постоянной основе авианосные ударные группы, подводные лодки и значительное количество боевых кораблей", – заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 10:00 25 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16100
2
Самолеты Самолеты
115
3
Вертолеты Вертолеты
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артиллерия Артиллерия
291
7
Средства ПВО Средства ПВО
49
8
РСЗО РСЗО
90
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катера Катера
5
12
Транспорт Транспорт
1089
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Полковник Котенко Сергей Леонидович – легендарный комбат батальона «Винницкие скифы». Благодаря его смелым действиям и невероятной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники под Запорожьем. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
5-классник Максим из Борисполя поздно вечером убежал из дома в штаб местной теробороны и потребовал взять его добровольцем. “Он пришел защищать родных, землю, город! Вот он герой!” - рассказал один из бойцов ТрО. Парень очень расстроился, когда ему отказали. Бойцы нашли перепуганную маму Максима, передали ей сына и попросили не ругать его.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять