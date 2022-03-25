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Самолет Байдена приземлился в Польше

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25 марта, 15:42
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Американский президент планирует встретиться с украинскими беженцами

Президент США Джозеф Байден прибыл в Жешув, Польша, чтобы провести встречу с местными лидерами и украинскими беженцами.

Американского лидера должен был встречать президент Польши Анджей Дуда. Однако его самолет совершил аварийную посадку, не долетев до места встречи. Они вместе должны провести брифинг о гуманитарном реагировании, направленном на облегчение страданий гражданского населения в Украине и на растущий поток беженцев из нашей страны в ЕС.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Визит

Ранее было запланировало, что президент США во время рабочего визита в Европу посетит Польшу. Он запланировал встречу с лидером страны Анджеем Дудой. Одной из целью американского лидера в Польше есть встреча с украинскими беженцами.

"Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними", – сказал Байден перед вылетом в Польшу.

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Перед визитов в Польшу Байден принял участие в саммитах НАТО, во встречах с лидерами G7 и странами Европейского Союза. Тут они обсуждали международные усилия по поддержке Украины и наложению на Россию новых санкций за ее вторжение в нашу страну.

Роль Байдана

  • Во время встречи с прессой в Брюсселе после заседания НАТО Байден заявил, что расчет президент России Владимира Путина на раскол в Североатлантическом альянсе не оправдался, и сейчас НАТО сплоченно как никогда раньше.
  • По итогам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоялся в Брюсселе, было решено оказать Украине помощь в борьбе с биологической, химической, радиологической и ядерной угрозой.
  • Президент США Джозеф Байден раскрыл вариант, при котором войска НАТО могут ввязаться в войну с Россией, развязанную Кремлем в Украине 24 февраля. К сожалению, в этом варианте граждане Украины должны пострадать еще больше.

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