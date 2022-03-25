Літак Байдена приземлився у Польщі

Президент США Джозеф Байден щойно прибув до Жешува, Польща, щоб провести зустріч із місцевими лідерами та українськими біженцями.
Американського лідера мав зустрічати президент Польщі Анджей Дуда. Проте його літак здійснив аварійну посадку, не долетівши до місця зустрічі. Вони разом мають провести брифінг про гуманітарне реагування, спрямоване на полегшення страждань цивільного населення в Україні та на потік біженців з нашої країни в ЄС.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
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Візит
Раніше планувалося, що президент США під час робочого візиту до Європи відвідає Польщу. Він запланував зустріч із лідером країни Анджеєм Дудою. Однією з метою американського лідера у Польщі є зустріч із українськими біженцями.
"Я планую побачити цих людей, і сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними", – сказав Байден перед вильотом до Польщі.
Перед візитами до Польщі Байден взяв участь у самітах НАТО, у зустрічах із лідерами G7 та країнами Європейського Союзу. Тут вони обговорювали міжнародні зусилля щодо підтримки України та накладення на Росію нових санкцій за її вторгнення до нашої країни.
Роль Байдану
- Під час зустрічі з пресою в Брюсселі після засідання НАТО Байден заявив, що розрахунок президента Росії Володимира Путіна на розкол у Північноатлантичному альянсі не виправдався, і зараз НАТО згуртоване як ніколи раніше.
- За підсумками позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО, що пройшов у Брюсселі, було вирішено надати Україні допомогу у боротьбі з біологічною, хімічною, радіологічною та ядерною загрозою.
- Президент США Джозеф Байден розкрив варіант, за якого війська НАТО можуть вплутатися у війну з Росією, розв'язану Кремлем в Україні 24 лютого. На жаль, у цьому варіанті громадяни України мають постраждати ще більше.