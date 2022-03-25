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СЬОГОДНІ Світові новини США

НАТО ще ніколи не було таким згуртованим – Байден

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25 березня, 04:58
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Путін не очікував єдності в Альянсі, вважає глава Білого дому
Джо Байден заявив, що розрахунок путіна на розкол у Північноатлантичному альянсі не виправдався. Колаж "Сьогодні"
Джо Байден заявив, що розрахунок путіна на розкол у Північноатлантичному альянсі не виправдався. Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив, що розрахунок президента Росії Володимира Путіна на розкол у Північноатлантичному альянсі не виправдався, і зараз НАТО згуртовано як ніколи раніше.

Про це голова Білого дому заявив під час зустрічі з пресою у Брюсселі, пише Укрінформ.

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Деталі

"Путін розраховував на розкол НАТО", – зауважив американський лідер.

За його словами, під час розмови з главою Кремля у грудні та на початку січня зауважив, що Путін не очікував єдності в Альянсі.

"Мені тоді було зрозуміло, що він і не думав, що ми зможемо підтримувати цю згуртованість", – сказав Байден.

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Водночас він наголосив: "НАТО ніколи не було таким згуртованим, як сьогодні. Путін отримує прямо протилежне з того, що він збирався отримати в результаті введення військ в Україну".

Саміт НАТО

Навколо саміту

  • Перед учасниками саміту виступив президент України Володимир Зеленський , який у черговий раз заявив, що наша країна наразі гостро потребує систем протиповітряної оборони, тому що Росія продовжує ракетними ударами знищувати міста та села.
  • Напередодні зустрічі Столтенберг обіцяв залучити до відповіді Китай за його позицію щодо розв'язаної Росією війни в Україні та за роль Білорусі в обстрілі українських міст. Але поки що інформації про конкретні діях проти цих країн немає.
  • 23 березня державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на тему заходів щодо зміцнення східного флангу Альянсу, а також подальших кроків для спільної відповіді на агресію РФ проти України

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