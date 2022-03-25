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СЕГОДНЯ Мировые новости США

НАТО еще никогда не было таким сплоченным – Байден

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25 марта, 04:58
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Путин не ожидал единства в Альянсе, считает глава Белого дома
Джо Байден заявил, что расчет путина на раскол в Североатлантическом альянсе не оправдался. Коллаж "Сегодня"
Джо Байден заявил, что расчет путина на раскол в Североатлантическом альянсе не оправдался. Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден заявил, что расчет президент России Владимира Путина на раскол в Североатлантическом альянсе не оправдался, и сейчас НАТО сплоченно как никогда раньше.

Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с прессой в Брюсселе, пишет Укринформ.

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"Путин рассчитывал на раскол НАТО", – заметил американский лидер.

По его словам, что во время разговора с главой Кремля в декабре и в начале января заметил, что Путин не ожидал единства в Альянсе.

"Мне тогда было понятно, что он и не думал, что мы сможем поддерживать эту сплоченность", – сказал Байден.

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В то же время он подчеркнул: "НАТО никогда не было таким сплоченным, как сегодня. Путин получает прямо противоположное тому, что он собирался получить в результате ввода войск в Украину".

Саммит НАТО

  • По итогам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО, который прошел в Брюсселе, было решено оказать Украине помощь в борьбе с биологической, химической, радиологической и ядерной угрозой.
  • При этом президент Украины Владимир Зеленский традиционно просил Североатлантический альянс предоставить нам системы противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать наши города и села.
  • Президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО ввести в Украину миротворцев. Это решение, как и закрыть небо над Украиной, не было утверждено на саммите НАТО.

Вокруг саммита

  • Перед участниками саммита выступил президент Украины Владимир Зеленский, который в очередной раз заявил, что наша страна в данный момент остро нуждается в системах противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать города и села.
  • Накануне встречи Столтенберг обещал привлечь к ответу Китай за его позицию в отношении развязанной Россией войны в Украине, и за роль Беларуси в обстреле украинских городов. Но пока информации о конкретных действиях против этих стран нет.
  • 23 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на тему мер по укреплению восточного фланга Альянса, а также дальнейших шагов для совместного ответа на агрессию РФ против Украины.

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