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Байден планує зустрітися з біженцями з України у Польщі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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25 березня, 07:44
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Глава Білого дому зазначив, що поки що не може говорити, де саме він має намір поспілкуватися з українцями
Байден поспілкується з українськими біженцями
Байден поспілкується з українськими біженцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден планує відвідати Республіку Польща. Крім того, цього тижня він хоче зустрітися з біженцями з України.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі, передає Укрінформ.

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"Я планую побачити цих людей, і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними", – сказав Байден.

Він додав, що з міркувань безпеки не може говорити, де саме у Польщі він має намір поспілкуватися з українськими біженцями. Але сказав, що "побачиться з багатьма з них".

Байден їде до Польщі на зустріч із Дудою

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час робочого візиту до Європи відвідає Польщу. Він запланував зустріч із лідером країни Анджеєм Дудою. Про це повідомили у Білому домі.

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"У п'ятницю, 25 березня, президент Байден вирушить до Варшави, Польща, де проведе двосторонню зустріч з президентом Анджеєм Дудою. Президент обговорить, як Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу прав людини, яку спричинила невиправдана та неспровокована війна Росії проти України", — йдеться в повідомленні.

Перед тим, як Байден поїде до Польщі, він проведе зустріч у Бельгії з союзниками НАТО, лідерами G7 та лідерами Європейського Союзу, щоб обговорити міжнародні зусилля щодо підтримки України та накладення на Росію серйозних і безпрецедентних витрат за її вторгнення.

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