Байден їде до Польщі на зустріч з Дудою: говоритимуть про Україну

Лідери обговорять невиправдану та неспровоковану війну РФ проти нашої країни

Дуда та Байден зустрінуться в Польщі/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час робочого візиту в Європу відвідає Польщу. Він запланував зустріч з лідером країни Анджеєм Дудою.

Про це повідомили в Білому домі.

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"У п'ятницю, 25 березня, президент Байден відправиться до Варшави, Польща, де проведе двосторонню зустріч з президентом Анджеєм Дудою. Президент обговорить, як Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу прав людини, яку спричинила невиправдана та неспровокована війна Росії проти України", — йдеться в повідомленні.

Перед тим, як Байден поїде в Польщу, він проведе зустріч у Бельгії з союзниками НАТО, лідерами G7 та лідерами Європейського Союзу, щоб обговорити міжнародні зусилля щодо підтримки України та накладення на Росію серйозних і безпрецедентних витрат за її вторгнення.

Байден назвав Путіна головорізом та диктатором

Президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.

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