Байден не приїде в Україну під час екстреної поїздки до Європи – Псакі

Президент США Джо Байден цього тижня поїде в Європу для участі у позачергових екстрених самітах, але не має планів відвідати Україну.

Про це повідомила у Twitter прессекретар Білого дому Джен Псакі.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. Тріп буде спрямований на визнання світу в світі за українськими людьми і проти President Putin's invasion of Ukraine,

але вони не планують, щоб перейти до України.