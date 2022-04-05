Путин сам расширяет НАТО. Следом за Финляндией об отказе от нейтралитета задумалась Швеция

На севере Европы озабочены вопросом безопасности на фоне событий в Украине

Финляндия и Швеция объединились для участия в учениях НАТО в Норвегии / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как президент России Владимир Путин начал войну против Украины, чтобы не допустить расширения НАТО, Кремль может получить нового соседа-члена Альянса – Финляндию. Кроме того, о членстве в НАТО начала задумываться Швеция.

Финляндия и Швеция, имеющие нейтральный статус, впервые создали объединенную бригаду для участия в учениях Альянса в арктической части Норвегии, известных как "Холодный ответ". Учения планировались давно, но вторжение России в Украину 24 февраля ускорило события, пишет Reuters.

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"Мы были бы достаточно наивны, чтобы не признать, что существует угроза. Ситуация с безопасностью во всей Европе изменилась, и мы должны это признать, и мы должны адаптироваться", – прокомментировал учения шведский офицер Стефан Нордстром.

Финляндия имеет 1300 км границы с Россией. Президент Финляндии Саули Ниинисте 28 марта сообщил, что обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за деталями относительно принципов и шагов для принятия новых членов. Власти Финляндии обсудили возможное членство с "почти всеми" 30 членами НАТО и до середины апреля вынесут вопрос в парламент, сообщил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Швеция – родина основателя Нобелевской премии мира и страна, не воевавшая с 1814 года – колеблется больше. Но недавний опрос общественного мнения показал, что 59% шведов хотят присоединиться к НАТО, если это сделает Финляндия.

В начале марта Столтенберг объявил, что НАТО делится всей информацией о войне в Украине со Швецией и Финляндией. Обе страны регулярно посещают саммиты НАТО.

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На учениях в Норвегии Столтенберг заявил, что "никакие другие страны мира" не являются более близкими партнерами. Но он отметил важное отличие – "абсолютные гарантии безопасности предоставляются только для союзников по НАТО".

Таким образом, 16-миллионное население Финляндии и Швеции не имеет гарантий НАТО, что нападение на одного союзника является нападением на всех.

В свою очередь, Россия неоднократно предостерегала обе страны от вступления в НАТО. 12 марта министерство иностранных дел России заявило о "серьезных военно-политических последствиях", если они это сделают.

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Йенс Столтенберг считает, что Финляндию и Швецию можно будет принять в НАТО "достаточно быстро", но не комментирует, какой будет ускоренная процедура.

В министерстве обороны США заявляли, что любое решение будет приниматься самими странами, но их присоединение должно быть согласовано всеми 30 союзниками.

"Президент Путин хочет меньше НАТО на границах России. Но получает больше НАТО", – заявлял Столтенберг в январе, также имея в виду увеличение союзных войск в Юго-Восточной Европе, Польше и Балтии.

Запад не исключает нападения России на страны НАТО

В администрации президента США Джо Байдена считают, что Россия может нанести удар по территории Североатлантического альянса .

Байден заявил, что на внеочередном саммите НАТО была обсуждена работа по укреплению коллективной обороны, особенно на восточном фланге. Альянс готовится к тому, чтобы в случае необходимости защищать свою территорию.