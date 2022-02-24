Вот это поворот – Финляндия вступает в НАТО

На фоне подготовки вторжения России в Украину 23 февраля парламент Финляндии в течение трех часов обсуждал вопросы внешней политики и политики безопасности, а также вопрос вступления страны в НАТО. Во время заседания премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство готово подать заявку на вступление в НАТО из-за угрозы широкомасштабной войны в регионе.
Об этом сообщает местная компания телерадиовещания Yle.
"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", – передал портал слова главы финского правительства.
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Обстановка
- Напомним, что из-за опасения получить натовские ракеты у себя на границе президент России Владимир Путин требует от Североатлантического альянса гарантий нерасширения на восток. Пока в ультиматуме прогрессивному миру от Кремля звучал только запрет на принятия в НАТО Украины, Молдовы и Грузии. Финляндию Путин как-то не рассматривал.
- В результате агрессивной политики Кремля и Киев начал требовать от мирового сообщества гарантий безопасности от таких вот соседей.
- Ближайшие соседи России из членов НАТО начали требовать от союзников усиления натовского присутствия на своих территориях. Германия, например, перебросила свои истребители Eurofighter на военную авиабазу в Румынию. Они теперь находятся на авиабазе Михаил Когэлничану в Черном море, куда ранее были направлены около 1000 американских военнослужащих.
- Также Берлин принял решение перебросить своих военных и технику в Литву. Здесь ожидают прибытия 350 военнослужащих Бундесвера и 150 транспортных средств.
- 16 февраля правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.