Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Джонсон: Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 22:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ситуація в Україні залишається "непередбачуваною", вважає прем'єр-міністр Великої Британії
Джонсон припустив, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року. Колаж "Сьогодні"
Джонсон припустив, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що існує "реальна ймовірність" того, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

Про це повідомляє BBC з посиланням на прес-конференцію Джонсона у Нью-Делі.

Реклама

Деталі

Журналісти запитали прем'єра на прес-конференції, чи погоджується він з окремими оцінками розвідувальних агентств про те, що бомбардування українських міст російськими військами можуть продовжуватися до кінця 2023 року. Джонсон сказав, що це "реалістична можливість".

Прем'єр Британії пояснив, що російська верхівка на чолі з Володимиром Путіним не може відступити зараз, бо розуміє свій повний провал. Також Джонсон зазначив, що армія РФ має кількісну перевагу. Тому він вважає, що росіяни продовжать працювати далі за допомогою тактики, що полягає в знищенні артилерією.

Незважаючи на це, британський прем'єр переконаний, що росіяни не зможуть подолати дух свободи українців, хоч би яким було співвідношення військових засобів у сторін.

Реклама

Путін програв війну

Американські військові експерти рахують , що Володимир Путін стратегічно програв війну в Україні Зокрема, про це заявив генерал у відставці та військовий аналітик Баррі МакКеффрі.

"Російські втратили вже 35 тисяч убитими та пораненими. Тож тепер вони спробують розбити українські війська не в містах із щільною забудовою, а на відкритій місцевості Донбасу. А потім спробувати захопити Одесу. США та 50 союзників зараз допомагають українським військам зброєю для війни на відкритій місцевості", – сказав генерал.

Читайте також

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 22 квітня
1
Особовий склад 21 200
Особовий склад
2
Літаки 176
Літаки
3
Гелікоптери 153
Гелікоптери
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артилерія 397
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 138
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1523
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти