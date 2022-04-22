Джонсон: Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року

Ситуація в Україні залишається "непередбачуваною", вважає прем'єр-міністр Великої Британії

Джонсон припустив, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що існує "реальна ймовірність" того, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

Про це повідомляє BBC з посиланням на прес-конференцію Джонсона у Нью-Делі.

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Журналісти запитали прем'єра на прес-конференції, чи погоджується він з окремими оцінками розвідувальних агентств про те, що бомбардування українських міст російськими військами можуть продовжуватися до кінця 2023 року. Джонсон сказав, що це "реалістична можливість".

Прем'єр Британії пояснив, що російська верхівка на чолі з Володимиром Путіним не може відступити зараз, бо розуміє свій повний провал. Також Джонсон зазначив, що армія РФ має кількісну перевагу. Тому він вважає, що росіяни продовжать працювати далі за допомогою тактики, що полягає в знищенні артилерією.

Незважаючи на це, британський прем'єр переконаний, що росіяни не зможуть подолати дух свободи українців, хоч би яким було співвідношення військових засобів у сторін.

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Путін програв війну

Американські військові експерти рахують , що Володимир Путін стратегічно програв війну в Україні Зокрема, про це заявив генерал у відставці та військовий аналітик Баррі МакКеффрі.

"Російські втратили вже 35 тисяч убитими та пораненими. Тож тепер вони спробують розбити українські війська не в містах із щільною забудовою, а на відкритій місцевості Донбасу. А потім спробувати захопити Одесу. США та 50 союзників зараз допомагають українським військам зброєю для війни на відкритій місцевості", – сказав генерал.

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