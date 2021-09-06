Прокремлевские тролли атаковали западные СМИ в 16 странах

Кремлеботы продвигали на западных сайтах политику Кремля как минимум с 2018 года. Коллаж: "Сегодня"

Российские тролли размещали комментарии на сайтах западных изданий в 16 странах, чтобы на основе этих комментариев можно было создавать информационную картину, выгодную Кремлю. Всего ученые обнаружили 242 материала, имеющие отношение к России, к которым были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные комментарии.

Об этом говорится в расследовании ВВС, которое опирается на исследования Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета.

Среди изданий, пострадавших в результате атак, – сайты британских Mail Online, Express и Time, американской Fox News, Le Figaro во Франции, Der Spiegel и Die Welt в Германии, а также итальянской La Stampa. Всего в исследовании упоминается 32 веб-сайта. Комментарии троллей, размещенные на этих ресурсах, затем использовали русскоязычные СМИ в качестве основы для статей.

Ученые показали в качестве примера перевод статьи на сайте RuEconomics. Фото: ВВС

Подобная тактика набирала обороты с 2018 года и в последнее время фокусировалась на выводе западных войск из Афганистана. Авторы исследования приводят в пример публикацию статьи на сайте Mail Online о победе талибов, в которой появилось 2,5 тысячи комментариев. Некоторые из них потом стали основой для выхода статьи "Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации" на российском новостном ресурсе.

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Исследователи говорят, что это был лишь один из 18 недавних материалов о падении Кабула, подготовленный с использованием комментариев читателей в Великобритании и США и таких, которые "поддерживают утверждение России о крахе либеральной демократии и провале НАТО".

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Как это работает

Ученые использовали метод распознавания паттернов для анализа комментариев читателей. Таким образом возникло предположение, что некоторые аккаунты организованным образом размещали прокремлевский контент.

Эти комментарии затем подхватывались российскими СМИ, которые на их основе создавали из исходной новости русскоязычный материал, в котором под нужным углом подавалось якобы мнение британцев.

Такие материалы публиковали в России, но также и в других европейских странах, особенно в Болгарии.

Затем их продвигали в соцсетях, включая Telegram, что увеличивало охват аудитории.

Подобные публикации позволяли создать видимость того, что политика президента Путина имеет широкую поддержку среди жителей западных стран.

Россия последовательно отрицает свою причастность к операциям по пропаганде и дезинформации.

Напомним, что ранее ФСБ заявила об "украинских карателях" времен Второй мировой. Минкульт ответил на пропаганду.