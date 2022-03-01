Прокуратура Польши начала расследовать военные преступления РФ против Украины

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Прокуратура Польши начала расследование преступлений войны Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщает Polsat News.
Разговор с Венедиктовой
Как отмечается, министр юстиции Польши Збигнев Зебро в воскресенье разговаривал с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.
"Она попросила меня подключиться с процессуальной стороны – как польскую прокуратуру – к документированию происходящих в Украине преступных действий. Конечно, я выразил полную поддержку, солидарность и готовность к любой помощи, которая возможна с нашей стороны в правовом поле" – заявил он.
По словам министра, Польша задокументирует все события, которые впоследствии "приведут к привлечению виновных в этих преступлениях к международной уголовной ответственности".
Офис генпрокурора
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что Офис генпрокурора начал процесс привлечения к ответственности российских преступников, напавших на Украину.
Кроме этого, она рассказала, как будет проходить расследование преступлений России в Международном суде в Гааге.
Напомним, в Украине заработал центр по поиску пленных. Туда можно обратиться, если на войне пропали ваши родные.
Ситуация в Украине
- Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были отбиты. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава.
- В Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, российские военные сдались, бросив технику, в которой закончилось горючее. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.
- В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу № 3. Ранения получили 6 человек.
- Также в Харькове из-под завалов достают раненых и тела погибших после обстрела российскими войсками, который произошел утром.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В РФ начинают прибывать первые эшелоны с погибшими и ранеными, российское Минобороны постепенно перестает скрывать потери.