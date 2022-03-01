Прокуратура Польши начала расследовать военные преступления РФ против Украины

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Прокуратура Польши начала расследование преступлений войны Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Polsat News.

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Разговор с Венедиктовой

Как отмечается, министр юстиции Польши Збигнев Зебро в воскресенье разговаривал с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

"Она попросила меня подключиться с процессуальной стороны – как польскую прокуратуру – к документированию происходящих в Украине преступных действий. Конечно, я выразил полную поддержку, солидарность и готовность к любой помощи, которая возможна с нашей стороны в правовом поле" – заявил он.

По словам министра, Польша задокументирует все события, которые впоследствии "приведут к привлечению виновных в этих преступлениях к международной уголовной ответственности".

Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что Офис генпрокурора начал процесс привлечения к ответственности российских преступников, напавших на Украину.

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Кроме этого, она рассказала, как будет проходить расследование преступлений России в Международном суде в Гааге.

Напомним, в Украине заработал центр по поиску пленных. Туда можно обратиться, если на войне пропали ваши родные.

Ситуация в Украине