Пропаганда боевиков "ЛНР" в Сербии: Украина выразила протест из-за детского рисунка

Организатором конкурса являлись также и российские структуры. Коллаж "Сегодня"

Посольство Украины в Сербии выразило протест из-за пропаганды боевиков "ЛНР" властями сербского края Опово.

Об этом сообщает посольство на странице в Facebook.

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В конце ноября этого года в местной газете "Глас Опова" обнародовали результаты онлайн-конкурса детских рисунков "Волшебный мир сказки". Этот конкурс проводился при финансовой поддержке края Опово.

Организатором конкурса являлись также и российские структуры. В результате там объявили, что победительницей в возрастной группе 7-10 лет стала девочка по имени Алиса Грошева, которую подписали как из "г. Краснодон, "ЛНР".

"Посольство Украины выражает резкий протест относительно того, что несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, в контексте упомянутого конкурса, вопреки официальному мнению Республики Сербия, которая уважает территориальный суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечены как представители террористической "ЛНР". Упоминание террористической "ЛНР" как "государства" – это призыв к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в сообщении.

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