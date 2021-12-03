Пропаганда боевиков "ЛНР" в Сербии: Украина выразила протест из-за детского рисунка

Организатором конкурса являлись также и российские структуры. Коллаж "Сегодня"
Посольство Украины в Сербии выразило протест из-за пропаганды боевиков "ЛНР" властями сербского края Опово.
Об этом сообщает посольство на странице в Facebook.
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В конце ноября этого года в местной газете "Глас Опова" обнародовали результаты онлайн-конкурса детских рисунков "Волшебный мир сказки". Этот конкурс проводился при финансовой поддержке края Опово.
Организатором конкурса являлись также и российские структуры. В результате там объявили, что победительницей в возрастной группе 7-10 лет стала девочка по имени Алиса Грошева, которую подписали как из "г. Краснодон, "ЛНР".
"Посольство Украины выражает резкий протест относительно того, что несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, в контексте упомянутого конкурса, вопреки официальному мнению Республики Сербия, которая уважает территориальный суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечены как представители террористической "ЛНР". Упоминание террористической "ЛНР" как "государства" – это призыв к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в сообщении.
Нарушения Кремля
- Напомним, в Украине действует закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". По международным законам с территориями в таком статусе запрещено вступать в экономические отношения.
- Тем временем оккупанты начали демонтировать так называемые таможенные посты между террористическими "ДНР" и "ЛНР", тем самым создав свою "свободную экономическую зону".
- Как живут на оккупированных территориях, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал стилист Роман Медный, который на время вернулся домой к родителям. Цены постоянно и быстро растут, есть продукты из Украины и России, но это все самого низкого качества.