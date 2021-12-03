Пропаганда бойовиків "ЛНР" у Сербії: Україна висловила протест через дитячий малюнок

Організатором конкурсу були також російські структури. Колаж "Сьогодні"

Посольство України в Сербії висловило протест через пропаганду бойовиків ЛНР владою сербського краю Опово.

Про це повідомляє посольство на сторінці у Facebook.

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Наприкінці листопада цього року у місцевій газеті "Голос Опова" оприлюднили результати онлайн-конкурсу дитячих малюнків "Чарівний світ казки". Цей конкурс проводився за фінансової підтримки краю Опово.

Організатором конкурсу були також російські структури. В результаті там оголосили, що переможницею у віковій групі 7-10 років стала дівчинка на ім'я Аліса Грошева, яку підписали як із "м. Краснодон, "ЛНР".

"Посольство України висловлює різкий протест щодо того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід'ємною частиною території України, у контексті згаданого конкурсу, попри офіційну думку Республіки Сербія, яка поважає територіальний суверенітет та територіальну цілісність України, "ЛНР". Згадування терористичної "ЛНР" як "держави" – це заклик до порушення територіальної цілісності та суверенітету України", – йдеться у повідомленні.

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