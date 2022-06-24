Пропагандистка Скабеева придумала оправдание солдатам РФ, которые насиловали украинок

Ольга Скабеева подло врет об изнасилованиях в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская пропагандистка Ольга Скабеева открыто врет в эфире центрального телеканала оккупантов о том, что якобы ни один солдат РФ "не насиловал" украинок. Она также уверяет, что никому из российских военных не предъявили обвинений.

"Подлинно известно, что никто никого не насиловал. Во всяком случае, по-прежнему, ни одного имени, ни одной фамилии, ни места действия, ни времени изнасилования, ни один человек, обвиняющий российских солдат в этом, не назвал. Выглядит подозрительно", – сказала Скабеева.

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Однако, это откровенная манипуляция и неправда, ведь Офис Генпрокурора уже направил в суд дело об изнасиловании. Также генпрокурор Ирина Венедиктова назвала имя военнослужащего и место службы в российской армии.

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Что известно об этом деле

За убийство гражданского мужчины и сексуальное насилие над его женой будут судить Михаила Романова – военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии из РФ.

В марте во время оккупации Броварского района изверг ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом.

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Российский насильник Михаил Романов. Фото: Ирина Венедиктова

Напомним, сайт "Сегодня" писал об истории женщины, которую изнасиловал в Киевской области российский военный, представившийся Михаилом Романовым.

Также стало известно, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о подозрении главному редактору RT, российской пропагандистке Маргарите Симоньян.