Пропагандистка Скабеєва вигадала виправдання солдатам РФ, які ґвалтували українок

Ольга Скабеєва підло бреше про зґвалтування в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва відкрито бреше в ефірі центрального телеканалу окупантів про те, що нібито жоден солдат РФ "не ґвалтував" українок. Вона також запевняє, що нікого з російських військових не звинуватили.

"Справді відомо, що ніхто нікого не ґвалтував. У всякому разі, як і раніше, жодного імені, жодного прізвища, ні місця дії, ні часу зґвалтування, жодна людина, яка звинувачує російських солдатів у цьому, не назвала. Виглядає підозріло", – сказала Скабєєва.

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Однак, це відверта маніпуляція та неправда, адже Офіс Генпрокурора вже направив до суду справу про зґвалтування. Також генпрокурор Ірина Венедиктова назвала ім'я військовослужбовця та місце служби у російській армії.

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Що відомо про цю справу

За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова – військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії з РФ.

У березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався до будинку в одному із сіл та застрелив його господаря. П'яний військовослужбовець разом з іншим окупантом відразу після вбивства кілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насильством навіть щодо її дитини, яка була в цей час поруч.

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Російський ґвалтівник Михайло Романов. Фото: Ірина Венедиктова

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав про історію жінки, яку зґвалтував на Київщині російський військовий, який представився Михайлом Романовим.

Також стало відомо, що генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила про підозру головному редактору RT, російській пропагандистці Маргарит Сімоньян.