Пропагандистка Скабеева впервые заявила, что РФ хочет захватить Украину (видео)

Ольга Скабеева заявила, что Украину захватывают. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева впервые заявила, что Россия планирует захватить Украину. Об этом она высказалась в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Соответствующий видеомомент опубликовали в Telegram-канале NEXTA Live.

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"Крупнейшее европейское государство, месяц спецоперация. Захватить страну так быстро, разумеется, невозможно, демилитаризировать невозможно", – сказала Скабеева.

СБУ объявила подозрение российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву

СБУ объявила подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, Киселев и Скабеева на протяжении многих лет призывали в эфире российских телеканалов к изменениям границ Украины.

Уголовное производство было открыто на них из-за заявления касательно войны в Украине.

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