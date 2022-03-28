Пропагандистка Скабеєва вперше заявила, що РФ хоче захопити Україну (відео)

Ольга Скабеєва заявила, що Україну захоплюють. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва вперше заявила, що Росія планує захопити Україну. Про це вона висловилася у прямому ефірі телеканалу "Росія 1".
Відповідний відеомомент опублікували у Telegram-каналі NEXTA Live.
"Велика європейська держава, місяць спецоперація. Захопити країну так швидко, ясна річ, неможливо, демілітаризувати неможливо", – сказала Скабеєва.
СБУ оголосила підозру російським пропагандистам Скабеєвій та Кисельову
СБУ оголосила підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба відомства.
За інформацією правоохоронців, Кисельов та Скабеєва протягом багатьох років закликали в ефірі російських телеканалів до змін кордонів України.
Кримінальне провадження було відкрито на них через заяву щодо війни в Україні.
"Вони навмисно виправдовують вторгнення РФ до нашої країни, в ході якої російські окупанти обстрілюють українські цивільні об'єкти, вбивають мирне населення, ґвалтують жінок і мародерствують у будинках", – наголосили в СБУ.
Раніше Ольга Скабеєва зганьбилася через "паляницю", за допомогою якої українці влаштовують перевірки російським окупантам, які не можуть вимовити це слово. У прямому ефірі ця жінка заявила, що слово перекладається як "полуниця". На її думку, паляниця – це полуниця.