Пропагандистка Скабеєва вперше заявила, що РФ хоче захопити Україну (відео)

Ольга Скабеєва заявила, що Україну захоплюють. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва вперше заявила, що Росія планує захопити Україну. Про це вона висловилася у прямому ефірі телеканалу "Росія 1".

Відповідний відеомомент опублікували у Telegram-каналі NEXTA Live.

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"Велика європейська держава, місяць спецоперація. Захопити країну так швидко, ясна річ, неможливо, демілітаризувати неможливо", – сказала Скабеєва.

СБУ оголосила підозру російським пропагандистам Скабеєвій та Кисельову

СБУ оголосила підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією правоохоронців, Кисельов та Скабеєва протягом багатьох років закликали в ефірі російських телеканалів до змін кордонів України.

Кримінальне провадження було відкрито на них через заяву щодо війни в Україні.

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