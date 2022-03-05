Миру на смех. Встреча Путина со стюардессами и пилотами оказалась плохим "фотошопом"

Макрона - побоялся, девиц - нет / Коллаж "Сегодня"
Всю неделю, пока солдаты международного преступника Владимира Путина топтали украинскую землю и умирали на ней, российский лидер не выходил на публику. По данным, к сожалению, уже закрытых российских СМИ, он находится в бункере на Урале. Однако в субботу, 5 марта, появилось видео с Путиным, которое подается как свежая его встреча. Правда, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины продолжает утверждать, что Путин боится вылезти из своего бункера, а видео плохая подделка.
Версия Кремля
Согласно версии Кремля, Путин встретился с женщинами-пилотами и бортпроводницами в Москве, во время чего сделал много политических заявлений.
Зачем-то он рассказал девушкам, что почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена, практически завершена "ликвидация ПВО", в "операции ВС РФ" не участвует ни один призывник, а попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной будут восприниматься как участие в военных действиях. А еще он успокоил россиян, что все пенсии и социальные пособия будут индексироваться по плану и вообще в стране все хорошо.
Версия СНБО
Украинские эксперты обратили внимание на то, что при детальном рассмотрении видео можно убедиться, что оно было сделано с применением технологии хромакея (технология сочетания двух и более изображений или кадров в одной композиции, с помощью которой можно разместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте).
"Как можно увидеть, микрофон ложный, как и вся "массовка" на видео. Сам Путин, по мнению многих, находится сейчас в своем бункере на горе Ямантау. Это еще одно подтверждение, что Путин боится. Боится ответственности за то, что натворил, боится своего окружения и собственного народа", – говорится в сообщении СНБО.
Почему не за 5-метровым столом
Наблюдатели также отметили, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса Путин как-то близко посадил к себе девушек, а потом позволил окружить себя во время фотосессии. Кстати, фото были сделаны пресс-службой Кремля и размещены на сайте администрации президента РФ.
Ситуация
- Напомним, в последнее время пока еще хозяин Кремля держал своих подчиненных на расстоянии 5-10 метров от себя. И даже высокие международные политики вынуждены были держаться от него на расстоянии.
- 11 февраля во время последнего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву его посадили на противоположном конце длинного стола от российского лидера Владимира Путина.
- Президент страны-оккупанта Владимир Путин не появляется в Кремле уже больше недели. Обычно вертолеты с президентом РФ видят в небе каждое утро у его резиденции, но после начала вторжения в Украину они исчезли.