СМИ узнали причину, почему Путин отгородился от Макрона 4-метровым столом

Президенту Франции поставили неожиданное условие, и он отказался

Президенты Франции и России соблюдали дистанцию на переговорах / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон не захотел сдавать COVID-19, поэтому он сидел на противоположном конце стола от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили два источника в окружении Макрона, пишет Reuters.

Сообщается, что Макрон должен был либо сдать ПЦР-тест, проведенный российскими властями, о смог бы сидеть рядом с Путиным, или в случае отказа это сделать он должен будет соблюдать более строгое социальное дистанцирование.

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"Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", — сказал один из источников, ссылаясь на опасения по поводу безопасности, если французский лидер будет проверен российскими врачами.

По его словам, у французского лидера были опасения по поводу безопасности, если он будет проверен российскими врачами.

Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что Макрон отказался пройти российский ПЦР-тест. Он отметил, что вместо этого президент Франции сдал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный его собственным врачом в России.

"Русские сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", — сказал второй источник.

Путин и Макрон сидели за огромным столом

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7 февраля в Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые длились более 5 часов.

Президенты сидели напротив друг друга за длинным белым овальным столом: Макрон – с одного края, Путин – с другого. Длина стола составляет 4 метра. Кроме того, в зале переговоров находился бактерицидный облучатель "Дезар-7", который используют для профилактики гриппа, ОРЗ, туберкулеза, дифтерии, атипичной пневмонии и ряда других опасных инфекций.

Несмотря на то, что российский лидер привился от коронавируса, он решил соблюдать пятиметровую дистанцию. Огромный кремлевский стол и самого Путина жестко высмеяли в соцсетях.