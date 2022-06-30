Путин цинично лжет об ударе оккупантов по Кременчугу

Путин врет о Кременчуге/Фото: Contributor/Getty Images, ГСЧС. Коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин продолжает промывать мозги всем россиянам. На этот раз он ляпнул очередную ложь об обстреле оккупантами Кременчуга.

Об этом сообщают прокремлевские "РИА Новости".

Реклама

Подробности

По словам российского диктатора, его оккупанты не бьют по гражданским объектам в Украине.

"Нет там никакого теракта, ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит", — сказал президент РФ.

Зеленский призвал Совбез ООН наказать РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время заседания Совбеза ООН.

Глава государства отметил, что ООН должна получить юридические права наказывать террористические страны. Он призвал Совбез признать терактом удар по Кременчугу.

Реклама

"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтоб это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы какая-либо организация действовала подобным образом, то ее сочли бы террористической.

"Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных", — сказал глава государства.

Кроме того, президент обратился к Совбезу ООН с просьбой.

"Призываю лишить Россию голоса в Генассамблее ООН, и она не имеет права оставаться в Совбезе", — сказал Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский показал видео удара оккупантов по ТЦ в Кременчуге. Также мы писали, что разведка Великобритании рассказала, почему Россия ударила по ТЦ в Кременчуге.