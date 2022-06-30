Путін цинічно бреше про удар окупантів по Кременчуку

Путін бреше про Кременчук/Фото: Contributor/Getty Images, ДСНС. Колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін продовжує промивати мізки усім росіянам. Цього разу він ляпнув чергову брехню про обстріл окупантами Кременчука.

Про це повідомляють прокремлівські "РИА Новости".

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За словами російського диктатора, його окупанти не б'ють по цивільних об'єктах в Україні.

"Немає там ніякого теракту, ні по яких цивільних об'єктах російська армія удари не завдає", — сказав президент РФ.

Зеленський закликав Радбез ООН покарати РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання Ради Безпеки ООН.

Глава держави зазначив, що ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи. Він закликав Радбез визнати терактом удар по Кременчуку.

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"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це є терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що якби якась організація діяла подібним чином, її визнали б терористичною.

"Такі організації стають ворогами людства, і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", — сказав глава держави.

Крім того, президент звернувся до Радбезу ООН з проханням.

"Закликаю позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН, і вона не має права залишатися в Радбезі", — сказав Зеленський.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський показав відео удару окупантів по ТЦ у Кременчуці. Також ми писали, що розвідка Великої Британії розповіла, чому Росія вдарила по ТЦ у Кременчуці.