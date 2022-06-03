Путин просит за Лукашенко и что-то пытается прогарантировать

Путин втянул Лукашенко в военную авантюру, теперь тонут вместе / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин в расширенном интервью пропагандисткому телеканалу "Россия 24" отметил 100 дней своей бессмысленной войны против Украины. В основном он рассказывал, что его так называемая "спецоперация" совершенно не является причиной продовольственного кризиса в мире. И искренне недоумевал, почему на Беларусь накладывают такие же санкции как на Российскую Федерацию.

Попросил за соучастника

"Самое простое – это вывоз через территорию Беларуси, самое легкое и самое дешевое. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси", – заявил Путин.

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Совершенно на полном серьезе он рассказал российской аудитории, а до этого председателю Африканского союза, президенту Сенегала Макки Саллому, что Россия ни при чем ни в деле о блокировке украинского зерна, ни в росте цен на продовольствие.

"Мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы", – сказал Путин.

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По его словам, "ситуация неблагоприятная на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе, в Украине". И вообще, из-за санкций ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться — цены на продовольствие будут идти вверх.

А он – Путин – гарантирует безопасный проход судов с украинской пшеницей без каких-либо условий.

"Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение", – сказал, даже глазом не моргнув Путин.

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