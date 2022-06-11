Путин хочет сделать из Киева резиденцию "матушки России". Что пишут западные СМИ

Западные СМИ проанализировали ситуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

109-й день наши военные отбивают врага с территорий Украины. Изнуряющая борьба, потери несут две стороны. От того, как будут дальше развиваться события зависит от того, сколько артиллерии наши воины смогут развернуть. По информации западных СМИ, враг основные силы бросил на восток и юг страны, но Киев у него по-прежнему остается в приоритете.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Какая ситуация на фронте

The Washington Post пишет, что украинцы все еще отражаются, но у них заканчиваются боеприпасы, а потери несут гораздо больше, чем на начальных этапах войны. Сейчас ежедневно погибают около 200 украинских солдат, по сравнению со 100 в конце прошлого месяца. Россияне все еще совершают ошибки, а также теряют людей и технику, хотя и меньшими темпами, чем в первые месяцы конфликта. Одним из признаков того, что они страдают от недостатка оборудования, они были замечены на видео, опубликованных в социальных сетях, как сотни законсервированных танков советских часов Т-62 со складов для отправки в Украину.

Сдерживание сил оккупантов зависит от артиллерии

The Wall Street Journal пишет о том, что сколько еще украинских сил смогут сдерживать продвижение России, во многом зависит от того, сколько западных артиллерийских систем они смогут развернуть.

Путин хочет уничтожить культуру Украины и захватить Киев

Bloomberg пишет, что Байден обвинил Путина в "старании уничтожить культуру, не только нацию, но и культуру" Украины, и сказав, что российский лидер видит столицу Киев как "резиденцию матушки России".

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Франция бок-о-бок с Украиной на войне

Reuters пишет, что специалисты по оружию из Франции помогают своим украинским коллегам собрать доказательства возможных военных преступлений России в северной части Черниговщины. Специалисты французской жандармерии, в том числе специалисты по моделированию беспилотников, баллистической техники и оружия массового поражения, собирают доказательства на местах разрушений от российских обстрелов.

Вопрос репарации может быть заморожен

The Economist анализирует, может ли конфискация российских активов помочь восстановлению Украина. На этом пути будут стоять как юридические, так и практические препятствия. Репарации обычно согласовываются после окончания войны, часто как условие для размораживания иностранных активов. Путин, кажется, еще далек от размышлений о мире. Но если он когда-нибудь придет к этому, передача денег в Украину может быть ценой, которую он должен заплатить.