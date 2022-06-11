Путін хоче зробити з Києва резиденцію "матінки Росії". Що пишуть західні ЗМІ

Західні ЗМІ проаналізували ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

109 день наші військові відбивають ворога з територій України. Виснажлива боротьба. Втрат зазнають обидві сторони. Від того, як далі розвиватимуться події, залежить, скільки артилерії наші воїни зможуть розгорнути. За інформацією західних ЗМІ, ворог основні сили кинув на схід та південь країни, але Київ у нього, як і раніше, залишається у пріоритеті.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних масмедіа.

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Яка ситуація на фронті

The Washington Post пише, що українці все ще відбиваються, але у них закінчуються боєприпаси, а втрат зазнають набагато більше, ніж на початкових етапах війни. Наразі щодня гине близько 200 українських солдатів, порівняно зі 100 наприкінці минулого місяця. Росіяни все ще роблять помилки, а також втрачають людей і техніку, хоч і меншими темпами, ніж у перші місяці конфлікту. Однією з ознак того, що вони страждають від нестачі обладнання, є сотні законсервованих танків радянських часів Т-62, які відправляють зі складів до України.

Стримування сил окупантів залежить від артилерії

The Wall Street Journal пише, скільки ще українські сили зможуть стримувати просування Росії, багато в чому залежить від того, скільки західних артилерійських систем вони зможуть розгорнути.

Путін хоче знищити культуру України та захопити Київ

Bloomberg пише, що Байден звинуватив Путіна у "старанні знищити не тільки націю, а й культуру" України, додавши, що російський лідер бачить столицю Київ як "резиденцію матінки Росії".

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Франція пліч-о-пліч з Україною на війні

Reuters пише, що фахівці зі зброї із Франції допомагають своїм українським колегам зібрати докази можливих військових злочинів Росії у північній частині Чернігівщини. Фахівці французької жандармерії, зокрема фахівці з моделювання безпілотників, балістичної техніки та зброї масового знищення, збирають докази на місцях руйнувань від російських обстрілів.

Питання репарації може бути заморожене

The Economist аналізує, чи конфіскація російських активів може допомогти відновленню України. На цьому шляху стоятимуть як юридичні, так і практичні перешкоди. Репарації зазвичай узгоджуються після закінчення війни, часто як умова розморожування іноземних активів. Путін, здається, ще далекий від роздумів про мирт. Але якщо він колись дійде до цього, то передача грошей в Україну може бути ціною, яку він повинен заплатити.