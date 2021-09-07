Путин и Шойгу отправились на любимый "курорт"

Путин со своим верным "оруженосцем" Шойгу в лесах Сибири / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сделал себе выходные и традиционно отправился в тайгу в Сибири, и, конечно же, в неизменной компании министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Он не стал раскрывать конкретное местонахождение шефа, но уточнил, что вернется он с отдыха к концу дня в среду, 8 сентября.

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Это обычный отдых – и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее", – сказал Песков и пообещал опубликовать в ближайшее время фото и видео с отдыха Путина.

Реклама

Сибирь – любимое место отдыха Путина

Президент РФ каждый год выбирается в сибирскую тайгу на непродолжительный отдых, обычно на пару дней. Каждый раз его сопровождает Сергей Шойгу.

В 2017-м Путин засветил голый торс на рыбалке в Южной Сибири. Там вместе с ним (кроме Шойгу) были губернаторы Хакасии и Тувы.

В 2018-м Путин прогулялся в горах Тувы, тогда среди прочих с ним был и директор ФСБ. А в 2019 году во время прогулки в тайге Путин рассмешил соцсети грибом с шишкой в центре.

В марте 2021-го Путин и Шойгу съездили в тайгу, а СМИ подсчитали, сколько стоит костюм и вездеход президента.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров потроллил Путина стихом об отдыхе в тайге. Артист выразил сомнение в том, что глава российского государства наслаждался тишиной и одиночеством.