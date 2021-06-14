Путин испугался? Зачем в день саммита НАТО президент РФ дал интервью и чего ждать Украине

Эксперты прокомментировали интервью президента РФ Владимира Путина, которое он дал в день саммита НАТО

Путин пытается не допустить вступления Украины в НАТО. Коллаж: "Сегодня"

В день проведения саммита стран-участниц НАТО президент России Владимир Путин дал интервью. Среди прочего российский президент заявил, что решение стянуть войска к границам Украины было принято из-за учений НАТО.

Сайт "Сегодня" разбирался зачем российский лидер именно сегодня решил пообщаться с журналистами, и чего ждать Украине от его заявлений.

Путин боится?

По мнению политолога Владимира Фесенко, российский президент боится дальнейшего сближения НАТО с Украиной и Грузией.

"Дело не в том, что он именно сегодня дал интервью, он вообще увеличил свою информационную активность, если сравнивать с предыдущим периодом, Путин опасается", – говорит Владимир Фесенко.

По его мнению, на саммите НАТО никаких конкретных решений по "Украине и Грузии принимать не будут, но тему будут обсуждать".

Эксперт Виталий Бала считает, что Путин в очередной раз пытается обозначить "красные линии" в отношениях с НАТО и Западом. И ему крайне важно показать, что Россия против сближения Украины и НАТО.

"Как только наша страна будет становиться успешной, это поставит под угрозу правление того политического класса, который сейчас есть в России", – сказал он.

Что ждет Украину?

Заявления Путина о российских войсках у украинских границ – это открытая угроза, говорит Владимир Фесенко.

"Путин просто угрожает. А сейчас он еще и угрожает в связи с темой НАТО", – сказал Владимир Фесенко.

И эти угрозы направлены не только Киеву, но и его западным партнерам. Украина должна быть готова, что Россия продолжит свою агрессию, считает Виталий Бала.

"Путин всем дал сигнал. Они будут всеми методами не давать Украине стать успешной страной, как экономически, так и с точки зрения социального уровня", – говорит Виталий Бала.