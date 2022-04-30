Путин начал странно вести себя: психолог и физиогномист заметили "сбой"

Эксперты проанализировали изменения во внешности хозяина Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Путин двадцать лет тому назад и Путин сейчас. Ему нравится то, что он делает. Такой человек не устанет. Об этом рассказали эксперты по физиогномике и психологии Татьяна Ларина и Елена Шершнева в сюжете канала Украина 24 в рамках проекта FREEDOM.

"Путин ярко выраженный психопат с манией величия" – такой диагноз поставила президенту России психолог Елена Шершнева.

Уже на видеозаписях с первой пресс-конференции Путина в должности президента России двадцать лет назад можно заметить, с кем будем иметь дело в дальнейшем:

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"Это сдерживаемая, скрытая улыбка, такая насмешка. Очень такое отношение сверху, высокомерное", – считает физиогномист Татьяна Ларина

Именно такая самоуверенность и пренебрежительное отношение ко всем станут во главу угла в личности президента России. Пик проявления этих черт увидим спустя почти двадцать лет спустя, а именно в видеообращении, где Путин объявляет полномасштабную войну в Украине.

"Он самоуверен и ему даже нравится то, что он делает, потому что вызывает внутреннюю улыбку, радость", – отмечает физиогномист.

Но такое настроение Путина продержится недолго, ровно до того момента, когда президент России поймет, что его планы не осуществились, так как он того ожидал. Он начинает злиться, это заметно на следующих видео с его участием:

"Такая напряженная челюсть, очень жесткое лицо становится. Это лицо человека, готового еще больше агрессировать", – Ларина.

Эти свои намерения Путин подтверждает на выступлении в Лужниках 18 марта, где он попытался процитировать Библию, но сделал оговорку. Вместо того чтобы сказать "положить душу" во фразе "Нет больше любви за ту, когда кто-то кладет душу свою за друзей своих" он сказал "отдать душу" Это отметила Елена Шершнева:

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"В чем разница? "Положить душу" – так написано в Библии, так мы поем в нашем гимне. А отдать душу, продать душу – это уже о другом. Думаю, все поняли о ком я говорю и недаром Путин оговорился".

После этого президент России исчезает на месяц без учета постановочных видео. И появляется уже в середине апреля. Вместе с Лукашенко Путин навещает космодром "Восточный". Здесь, впервые за долгое время, можно увидеть его в динамике. Но и здесь он себя выдает. Вялое шествие сразу вызывает вопросы у экспертов:

"Подтягивает свои ноги. При этом постоянно пробует их напрягать. Это говорит о том, что что-то не так с ногами у человека", – объясняет физиогномист.

В общении с работниками у Путина тоже возникают проблемы. Он старался держаться непринужденно, но получалось плохо.

"Путину уже несвойственно говорить простым языком с людьми. Вроде бы человеку приходится выжать из себя дружеское состояние" – Ларина.

Злость становится постоянным спутником Путина. Особенно это заметно на видео встрече президента с главой Роскосмоса, где последний сообщает Путину, что санкции не страшны для отрасли. Но лицо президента говорит об обратном. Это злоба, недовольство, агрессия – эмоции, которые ему уже трудно скрывать.

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Если сравнить два видео с разницей в два месяца: февраль 2022 года и апрель 2022 года, то заметно как настроение Путина изменилось. На первом он спокоен, уверен, расслаблен. На втором – это человек чей план провалился.

"Он уже затравлен. Отказываться от своих идей он не готов. Признавать ошибку он не способен. А продолжать дальше нужно больше сил. Он разрывается этим внутренним конфликтом", – отмечает Елена Шершнева.

Но ждать, что такой человек устанет не стоит, уверены эксперты. Для иллюстрации можно вспомнить подборку видео в сети, где Путину просто не пожимают руку и его ответную реакцию.

"Когда ему не давят руку, он сначала, буквально микросекунды, не понимает, что делать, потом сжимает ее в кулак. Опять же принцип кулака: "Угу, я запомню", – говорит физиогномист.

Путин перешел к плану "Б"

Оккупанты не смогли провести блицкриг по захвату Украины и ее столице. Поэтому президент РФ Владимир Путин перешел к плану "Б" в войне против нашей страны. РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор хочет 9 мая, когда россияне празднуют День победы, президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине. У российских военнослужащих находили парадную форму для шествия на Майдане Независимости.

О дате – 9 мая – также сообщили СБУ. Она опубликовала очередной перехват разговора оккупанта с родственниками в России, в котором обсуждаются планы Кремля провести в Украине парад "победы" 9 мая.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США заявил, что военная кампания России на востоке Украины продвигается медленнее, чем это было запланировано Кремлем. Кремль планировал, что ее войска сейчас должны были продвинуться гораздо дальше на востоке страны, однако армия РФ столкнулась с жестким сопротивлением.