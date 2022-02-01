Путин пожаловался премьеру Италии на Украину: что сказал

Марио Драги (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили по телефону напряженную ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского премьера, передает ТАСС.

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Так, Драги подчеркнул важность работы по деэскалации напряженности. Также во время переговоров лидеры подчеркнули "приверженность устойчивому и долгосрочному решению ситуации и необходимость восстановления климата доверия".

А что сказал Путин?

Во время переговоров президент РФ в очередной раз нагло обвинил Украину в якобы невыполнении взятых на себя обязательств по "политическим аспектам" урегулирования военного конфликта на Донбассе.

"Подчеркнута необходимость конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер", – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

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