Путін поскаржився прем'єру Італії на Україну: що сказав

Маріо Драґі (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Російської Федерації Володимир Путін та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі обговорили телефоном напружену ситуацію навколо України.

Про це повідомляє пресслужба італійського прем'єра, передає ТАРС.

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Так, Драґі наголосив на важливості роботи з деескалації напруженості. Також під час переговорів лідери підкреслили "прихильність до стійкого та довгострокового вирішення ситуації та необхідність відновлення клімату довіри".

А що сказав Путін?

Під час переговорів президент РФ вкотре зухвало звинуватив Україну в нібито невиконанні взятих на себе зобов'язань щодо "політичних аспектів" врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

"Підкреслено необхідність конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів", – йдеться у повідомленні пресслужби російського лідера.

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