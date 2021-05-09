Путин нарушил традицию и не упомянул на параде ко Дню победы союзников СССР

Обычно он отмечает их вклад, а иногда еще и называет конкретные страны и их роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне

Фото Evgenia Novozhenina/Reuters / Фото: Фото Evgenia Novozhenina/Reuters

В День победы над нацизмом 9 мая президент России Владимир Путин в своем выступлении не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции – он сказал только о советском народе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое тяжелое время войны, в решающих битвах, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один", – заявил Путин.

В то же время он сказал, что "нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы" и упомянул о "сборищах недобитых карателей" и тех, кто "одержим идеей исключительности" в других странах. Какие страны имел в виду Путин – неизвестно.

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Отметим, что обычно в своих выступлениях на парадах Путин вспоминал о вкладе союзников, а иногда и называл конкретные страны. На этот раз он решил не отмечать их вклад. Более того, он еще и изменил речь, которую ему подготовили для выступления на параде Победы.

"В своей речи он сказал, что советский народ был один на своем пути к победе. Когда он это сказал, я залез на сайт kremlin.ru, там было слово "един" – "наш народ был един в движении к Победе". Сейчас уже поменяли на сайте на "один". Возможно, Путин по ходу дела изменил формулировку, и она приобрела абсолютно другой смысл", – сказал политолог Андрей Колесников.

Ранее мы сообщали, что в России 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад. В нем приняли участие 12 тысяч военных и около 200 единиц военной техники. Вместе с Путиным за парадом наблюдал иностранный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.