Путин не доживет до конца года. Режим падет!

Путинский режим падет. Коллаж Сегодня

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что президент России Владимир Путин не доживет до конца этого года.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

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"Я считаю, что Путин не доживет до конца этого года, что эта власть не выстоит до конца этого года. Но как именно это будет происходить, мы еще на сто процентов не уверены. Я считаю, что эти изменения не будут бескровными. Что определенный уровень вооружения для российской оппозиции нужен. Не вооруженный протест – у него нет перспектив", – сказал Пономарев.

ВСУ уничтожили колонну российской техники под Броварами

Под Броварами (Киевская область) состоялся бой между ВСУ и оккупантами. По предварительной информации, ВСУ подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.

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Результат работы 72-й бригады ВСУ и полка "Азов" в Броварском районе под столицей был опубликован в паблике.

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