Путін не доживе до кінця року. Режим впаде!

Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який живе у Києві, вважає, що президент Росії Володимир Путін не доживе до кінця цього року.

Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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"Я вважаю, що Путін не доживе до кінця цього року, що ця влада не вистоїть до кінця цього року. Але як саме це відбуватиметься, ми ще на сто відсотків не впевнені. Я вважаю, що ці зміни не будуть безкровними. Певний рівень озброєння для російської опозиції потрібен. Не озброєний протест – він не має перспектив", – сказав Пономарьов.

ЗСУ знищили колону російської техніки під Броварами

Під Броварами (Київська область) відбувся бій між ЗСУ та окупантами. За попередньою інформацією, ЗСУ підбили перший та останній танк, після чого знищили всю колону російської техніки.

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Результат роботи 72-ї бригади ЗСУ та полку "Азов" у Броварському районі під столицею опублікували у пабліку.

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