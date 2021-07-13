Вспомнил Медведчука. Путин решил объяснить, зачем писал статью об Украине

Путин в очередной раз рассказал, почему "Украина - это Россия". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько месяцев думал над своей большой "статье" об Украине, которая недавно была опубликована на сайте Кремля.

Его комментарий опубликовала пресс-служба президента РФ. Хозяин Кремля рассыпался в объяснениях о том, что чувствует угрозу и вспомнил об аресте кума Медведчука.

Говоря о причинах, почему он решил написать статью, Владимир Путин сказал: "складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно".

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Президент РФ вновь заявил, что якобы началась активная работа по проекту "Анти-Россия". Путин дал понять, что пророссийские силы на территории Украины имеют его полную поддержку.

"Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком. При этом органы власти Украины принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство и очень, на мой взгляд, важное", – заявил Путин.

Напомним, президент Владимир Зеленский похвалил российского коллегу Владимира Путина, что он опубликовал статью об Украине на украинском языке. Только напомнил хозяину Кремля – Украина и РФ не братские народы.