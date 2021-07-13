Згадав Медведчука. Путін вирішив пояснити, навіщо писав статтю про Україну

Путін в черговий раз розповів, чому "Україна - це Росія". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що кілька місяців думав над своєю великою "статтею" про Україну, яка нещодавно була опублікована на сайті Кремля.

Його коментар опублікувала пресслужба президента РФ. Господар Кремля розсипався в поясненнях про те, що відчуває загрозу і згадав про арешт кума Медведчука.

"Назва цього матеріалу "стаття" – це умовна назва, бо це все-таки трохи більше, ніж стаття. Це аналітичний матеріал, заснований на історичних фактах, подіях, на історичних документах", – сказав він.

Говорячи про причини, чому він вирішив написати статтю, Володимир Путін сказав: "Складаються умови, які якісно змінюються порівняно з тим, що було ще зовсім недавно".

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Президент РФ знову заявив, що нібито почалася активна робота за проєктом "Анти-Росія". Путін дав зрозуміти, що проросійські сили на території України мають його повну підтримку.

"Закривають загальнонаціональні засоби масової інформації, садять під домашній арешт, як тепер відбувається з Медведчуком. При цьому органи влади України приймають абсолютно неправові рішення навіть поза межами своєї компетенції. Тобто цим силам не дають жодних шансів на легальну політичну роботу. Ось ця інша обставина і дуже, на мій погляд, важлива", – заявив Путін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський похвалив російського колегу Володимира Путіна, що він опублікував статтю про Україну українською мовою. Тільки нагадав господареві Кремля – Україна і РФ не братні народи.