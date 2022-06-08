Путин плох? Президент РФ пропустит важное мероприятие

Песков сообщил новости о прямой линии Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин не будет проводить традиционную "прямую линию", которая ежегодно проходила в июне. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Сроки пока не определены, но активная подготовка ведётся и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения. Это очень сложное, объемное мероприятие", — сказал Песков.

При этом еще 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится после Петербургского международного экономического форума. Форум будет проходить с 15 по 18 июня.

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Что такое "Прямая линия" Путина

Прямая линия президента России включает в себя общение главы государства с россиянами. Обычно во время конференции Путин отвечает на поступившие обращения населения.

В 2021 году прямая линия прошла 30 июня и продолжалась 3 часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов. Российский президент ежегодно проводил такие эфиры, начиная с 2001 года.

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