Путіну погано? Президент РФ пропустить важливий захід

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Президент Росії Володимир Путін не проводитиме традиційної "прямої лінії", яка щороку проходила у червні. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"Терміни поки що не визначені, але активна підготовка ведеться і з технічної точки зору, і змістовної точки зору. Це дуже складний, об'ємний захід", — сказав Пєсков.

При цьому ще 2 червня прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков говорив, що пряма лінія з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться після Петербурзького міжнародного економічного форуму. Форум проходитиме з 15 по 18 червня.

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Що таке "Пряма лінія" Путіна

Пряма лінія президента Росії включає спілкування глави держави з росіянами. Зазвичай під час конференції Путін відповідає на звернення населення, що надійшли.

У 2021 році пряма лінія пройшла 30 червня й тривала 3 години 42 хвилини. Путін відповів на 68 запитань. Російський президент щорічно проводив такі ефіри, починаючи з 2001 року.

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