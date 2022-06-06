Кадиров назвав Путіна цікавим словом та погрозив НАТО (відео)

Глава Чечні опублікував чергове відеозвернення

Глава Чечні, записуючи відеозвернення, назвав президента Росії цікавим словом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Командувач чеченськими TikTok-військами Рамзан Кадиров вкотре зганьбився. Здавалося б, до цього звикли всі, проте у своєму відеозверненні він зганьбив і свого "господаря" – самого президента Росії Володимира Путіна.

Відео опублікував у себе в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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"Навколо наших натовських... які"

"Я клопотатиму перед верховним гівнокомандувачем, щоб вас амністували...", – повідомив радісну звістку глава Чечні.

Зазначимо, що відповідно до статті 87 Конституції Росії, верховним головнокомандувачем ЗС Російської Федерації є президент РФ, тобто Володимир Путін.

Проте на цьому відео не скінчилося. Далі Рамзан Кадиров почав говорити, що "Україна не воює з Росією", а також посилати загрози НАТО:

"За нами Росія. Разом ми – сила. І ми переможемо не лише Україну. Україна з нами не воює. Ми і НАТО переможемо".

Водночас Кадиров не тільки не міг пов'язати всі слова в одне речення, але й подекуди заїкався:

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"І навколо наших натовських... які навколо... ходять на... союзники натовські, дон... держав... теж покараємо. Америка, дон, – знаю, що вони далеко вякають і використовують, дон, європейські держави".

Цікаво, що кремлівський пул також опублікував блискуче відео глави Чечні, проте обрізав його. Відео починається зі слів "За нами Росія":

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Нагадаємо, раніше Радіо Свобода, посилаючись на джерела російського видання "Проєкт", зазначала, що російським державним ЗМІ заборонили публікувати заяви Рамзана Кадирова без погодження з керівництвом. Зокрема, не можна цитувати висловлювання щодо перебігу війни в Україні.

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