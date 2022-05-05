Російським ЗМІ заборонили публікувати заяви Кадирова про війну в Україні

Голова Чечні опинився в немилості після конфліктів із представниками Кремля

Рамзана Кадирова заборонили цитувати у Росії після скандалів із Кремлем. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російським державним ЗМІ заборонили публікувати заяви глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова без погодження із керівництвом. Зокрема, не можна цитувати висловлювання щодо перебігу війни в Україні.

Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на джерела російського видання "Проект".

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Така заборона надійшла після конфліктів Кадирова з прессекретарем президента РФ Дмитром Пєсковим та головою російської делегації на переговорах з Україною Володимиром Мединським.

Державні ЗМІ отримали вказівки цитувати заяви голови Чечні лише після санкції керівництва.

Співробітник ТАРС розповів, що російське інформаційне агентство, наприклад, не публікувало повідомлення Кадирова про 260 українських морпіхів. Інший кореспондент ТАРС також чув, що новини за повідомленнями голови Чечні слід показувати заступнику головного редактора Михайлу Щербакову.

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Під забороною не лише Кадиров

Це стосується не тільки Кадирова. Через суперечності у словах різних чиновників державні ЗМІ стали публікувати заяви політиків із великою затримкою і лише після погодження з керівництвом.

Крім того, економічні новини про труднощі Росії через війну та санкції можуть погоджувати по кілька годин, а в результаті взагалі не випустити.

Також у Росії шукають заміну терміну "денацифікація" після того, як у результаті опитування з'ясувалося, що росіяни не розуміють значення цього слова.

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