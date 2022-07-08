Путин признался в продовольственном шантаже и призвал готовиться к нефтяному эмбарго

Перспектива грустная и Путин это знает / Коллаж "Сегодня"
В Кремле продолжают уверять, что российская экономика прекрасно справляется с санкциями, однако все же нужно готовиться к вводу нефтяного эмбарго.
Об этом сообщил международный преступник Владимир Путин на совещании с членами российского правительства, о чем сообщает пресс-служба Кремля.
Все хорошо, прекрасная маркиза...
Российские компании уже должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом пакете санкций Евросоюза.
"Мы знаем про все сложности, которые возникают в связи с так называемыми незаконными санкциями. Я вижу, некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны принимать по устранению возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Так, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть", – сказал Путин.
Кремлевский диктатор добавил, что объемы производства нефти страны растут. С начала года уровень добычи превысил показатель предыдущего года на 3,5%, заверил Путин. Однако, например, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее сообщил, что добыча нефти на проекте "Сахалин-1" сократилась с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки. И это, по словам чиновника, приведет к тому, что в 2023 году бюджет Сахалинской области недополучит 38 млрд руб.
Продовольственный шантаж
При этом Путин признался, что проблемы с продовольствием в мире связаны с действиями Запада по энергоносителям России.
"В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых продовольственных рынках будет напряженной. Здесь не нужно говорить, почему – это результат ошибочных действий наших некоторых партнеров в сфере энергетики и все из этого вытекает. Но ладно, это их проблемы", - заявил уже прямо российский диктатор.
Обстановка
- В начале июня Евросоюз после продолжительных дискуссий ввел нефтяное эмбарго в отношении России.
- Кремле тем не менее заявляет, что добыча нефти восстановилась до довоенного уровня.
- Ранее "Сегодня" рассказывали, кто покупает российскую нефть в рекордных объемах, и писали, что в Турции нашли запасы нефти на 1 млрд долл.
- Голова Европарламента Жозеп Боррель заявил, что к концу 2022 года ЕС сократит импорт российской нефти на 90%.