Путін зізнався у продовольчому шантажі та закликав готуватися до нафтового ембарго

Перспектива сумна та Путін це знає / Колаж "Сьогодні"

У Кремлі продовжують запевняти, що російська економіка чудово справляється з санкціями, проте все ж таки потрібно готуватися до введення нафтового ембарго.

Про це повідомив міжнародний злочинець Володимир Путін під час наради з членами російського уряду, про що повідомляє пресслужба Кремля.

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Все добре, прекрасна маркіза

Російські компанії вже мають бути готовими до нафтового ембарго у новому пакеті санкцій Євросоюзу.

"Ми знаємо про всі складнощі, які виникають у зв'язку із так званими незаконними санкціями. Я бачу, деякі колеги вже так дещо поверхово починають ставитись до заходів, які ми повинні вживати щодо усунення можливих загроз. Мовляв, начхати на них, на ці санкції, пішли вони подалі, все вже в минулому, ми з усім упоралися і почуваємося впевнено. Так, ми і повинні почуватися впевнено, але ризики ми маємо бачити", – сказав Путін.

Кремлівський диктатор додав, що обсяги виробництва нафти країни зростають. З початку року рівень видобутку перевищив показник попереднього року на 3,5%, каже Путін. Однак, наприклад, повпред у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв раніше повідомив, що видобуток нафти на проекті "Сахалін-1" скоротився з 220 тис. до 10 тис. барелів на добу. І це, за словами чиновника, призведе до того, що 2023 року бюджет Сахалінської області недоотримає 38 млрд руб.

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Продовольчий шантаж

При цьому Путін зізнався, що проблеми з продовольством у світі пов'язані з діями Заходу щодо енергоносіїв Росії.

"Через низку обставин об'єктивного та суб'єктивного характеру ситуація на світових продовольчих ринках буде напруженою. Тут не треба говорити, чому – це результат помилкових дій наших деяких партнерів у сфері енергетики і все це випливає. Але гаразд, це їхні проблеми", – заявив прямо російський диктатор.

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