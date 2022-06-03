Путин прошел лечение от рака: болезнь в запущенной стадии

Путин серьезно болеет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от рака. Болезнь у него запущена. Кроме того, в марте на российского лидера было совершено покушение.

Об этом пишет Newsweek.

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По информации издания, которую оно получило от американской разведки, за все время правления Путина в Кремле никогда не было столь интенсивной борьбы.

"Все чувствуют, что конец близок", — считает один из источников в разведке.

Другие три источника в разведке — представитель Управления директора Национальной разведки США (ODNI), отставной старший офицер ВВС и сотрудник разведуправления Пентагона (DIA) — предупреждают, что изоляция российского лидера усложняет для американских спецслужб точную оценку состояния здоровья президента РФ.

"Один из лучших источников нашей развединформации — контакты президента РФ с третьими лицами – в значительной степени иссяк в результате войны в Украине. У Путина было мало встреч с иностранными лидерами. Это отсекает доступ к информации, которую иногда можно получить при личных встречах", — отметил сотрудник DIA.

Изоляция Путина таким образом повысила уровень спекуляций.

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"Мы должны помнить о принятии желаемого за действительное. Мы усвоили — или не усвоили — этот урок на горьком опыте с Усамой бен Ладеном и Саддамом Хусейном", — предостерег отставной командир ВВС США.

В американской разведке добавили, что у Хусейна было серьезное психическое расстройство, а бен Ладен умирал от болезни почек.

"Путин по-прежнему опасен, и если он действительно умрет, нас ждет хаос. Нужно сосредоточиться на этом. Будьте готовы", — сказал чиновник из офиса директора национальной разведки.

Лавров прокомментировал слухи о смертельной болезни Путина

Глава МИД России Сергей Лавров не подтверждает информацию, что президент РФ Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем.

"Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", — сказал Лавров.

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